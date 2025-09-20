  1. होम
ईरान की दो टूक, आईएईए के दबाव को नहीं मानेगा तेहरान

20 सितंबर 2025 - 09:38
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख से फोन पर बातचीत में साफ कहा कि तेहरान किसी भी राजनीतिक कदम या अनुचित दबाव को स्वीकार नहीं करेगा।

इस बातचीत में दोनों नेताओं ने ईरान और एजेंसी के बीच हुए समझौते की ताज़ा स्थिति, स्नैपबैक मैकेनिज़्म और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जारी उस प्रस्ताव पर चर्चा की जिसमें ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाने की बात थी।

अराक़्ची ने हाल ही में हुई एजेंसी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में राजनीतिक माहौल हावी होने की आलोचना की और कहा कि ईरान का सहयोग केवल तकनीकी मामलों तक और अंतरराष्ट्रीय नियमों की सीमा के अंदर अंदर है।

उन्होंने यह भी कहा कि ईरान हमेशा एक ज़िम्मेदार देश के तौर पर डिप्लोमेसी और तकनीकी सहयोग के जरिए अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मसले हल करता रहा है।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ईरान पर लगी पाबंदियों में छूट जारी रखने वाला प्रस्ताव पास करने में नाकाम रही।

