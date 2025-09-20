सूडान, मस्जिद पर ड्रोन हमला, 70 से अधिक लोगों की मौत

गृहयुद्ध की आग में जल रहे सूडान में एक मस्जिद पर ड्रोन हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार, सूडान के उत्तरी दारफुर में अल-फ़शर शहर की एक मस्जिद पर हुए ड्रोन हमले में भारी जनहानि हुई है।

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, यह हमला जनरल हमीदती की अगुवाई में रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़ (RSF) द्वारा किया गया है। हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए।

सूडान के डॉक्टरों के संगठन ने इस घटना को भयावह करार दिया और बताया कि 43 नमाज़ी मौके पर ही मारे गए जबकि दर्जनों गंभीर रूप से घायल हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है।

संगठन ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया और कहा कि निहत्थे नागरिकों पर हमला युद्ध अपराध है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी यूनियन से तुरंत कार्रवाई की अपील की।