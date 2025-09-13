यमन पर इस्राईल के हमले में 10 पत्रकारों की मौत

यमन पत्रकार संघ ने एक बयान में कहा है कि बुधवार को ज़ायोनी शासन द्वारा सनआ और अल-जौफ़ प्रांत पर किए गए हवाई हमलों में दर्जनों लोग मारे गए, जिनमें 10 पत्रकार और मीडिया कर्मी भी शामिल हैं जो "26 सितंबर" अख़बार के दफ़्तर में काम कर रहे थे।

अरबी21 वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार संघ ने इन 10 शहीद पत्रकारों के नाम जारी किए और बताया कि यमनी पत्रकार मंसूर अल-आंसी घायलों में शामिल हैं।

यमन पत्रकार संघ ने इस हमले को "युद्ध अपराध" बताया और इस कृत्य की अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निंदा करने तथा पत्रकारों व मीडिया संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि ज़ायोनी सेना ने "प्रचार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन विभाग" की इमारत को निशाना बनाया, जहां "26 सितंबर" और "अल-यमन" अख़बारों के दफ़्तर और एक स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस भी मौजूद थे।

यमनी सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को सनआ और अल-जौफ़ पर हुई बमबारी में कम से कम 166 लोग शहीद और घायल हुए हैं।