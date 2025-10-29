हमास के खिलाफ मोर्चा सँभलेगा पाकिस्तान, मुनीर की मोसाद से मीटिंग की खबरें

अमेरिका की सत्ता में ट्रम्प की वापसी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी के बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान गज़्ज़ा पट्टी में इंटरनेशन स्टेबेलाइजेशन फोर्स (ISF) के तहत 20,000 तक सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है।

ट्रम्प की पहल पर बनाई जा रही इस फोर्स का मुख्य मकसद हमास को खत्म करना है। खबर है कि यह कदम अमेरिका और इस्राईल के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच हुए कथित गुप्त समझौते के बाद उठाया जा सकता है।

अगर ऐसा होता है, तो यह पाकिस्तान और इस्राईल के रिश्तों में ऐतिहासिक बदलाव होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक इस्राईल को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। अगर पाकिस्तान वास्तव में गज़्जा में सैनिक भेजता है, तो इस कदम का ईरान, तुर्की और कतर जैसे देशों से कड़ा विरोध हो सकता है। यह तीनों देश लंबे समय से हमास के समर्थक रहे हैं।