नेतन्याहू हमलों के खौफ से कॉन्फ्रेंस छोड़ कर भागे

ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक अज्ञात कारणों से अपनी प्रेस कॉन्फ़्रेंस बीच में ही छोड़ दी और एक अज्ञात स्थान की ओर रवाना हो गए। यह प्रेस कॉन्फ़्रेंस उस समय आयोजित की गई थी जब नेतन्याहू ने क़ुद्स् के उपनगरों में अवैध ज़ायोनी बस्तियों के बड़े प्रोजेक्ट E1 पर हस्ताक्षर किए।

जानकारी के मुताबिक, नेतन्याहू मक़बूज़ा वेस्ट बैंक की अवैध बस्ती मआलेह अदुमीम में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत शुरू की। लेकिन अचानक कहा कि उन्हें एक ऐसे मामले के कारण तुरंत जाना होगा जिसकी जानकारी वे इस समय नहीं दे सकते, और वे प्रेस कॉन्फ़्रेंस अधूरी छोड़कर रवाना हो गए।

अब तक इस अचानक फ़ैसले की कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ज़ायोनी मीडिया का कहना है कि सुरक्षा कारणों से नेतन्याहू को तल अवीव स्थित सुरक्षा मुख्यालय “किरया” ले जाया गया है।

फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी समा ने भी में बताया कि ज़ायोनी स्रोतों के अनुसार नेतन्याहू रक्षा मंत्रालय के ऑपरेशन कमांड सेंटर की ओर चले गए हैं।

इससे पहले प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करते हुए अपने भाषण में नेतन्याहू ने कहा था कि मआलेह अदुमीम इस्राईल का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने दावा किया कि इस्राईल की पूर्वी सीमा मआलेह अदुमीम नहीं बल्कि जॉर्डन घाटी है।

साथ ही, नेतन्याहू ने दोहराया कि इस्राईल किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा, “हम पहले ही वचन दे चुके हैं कि फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा और हक़ीक़त यही है कि ऐसा कोई देश मौजूद नहीं है।”