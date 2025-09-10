  1. होम
ईरान आईएईए के साथ नई रूप रेखा के अंतर्गत सहयोग को तैयार

10 सितंबर 2025 - 16:37
अगर ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा कोई ग़लत क़दम उठाया गया — जैसे सुरक्षा परिषद की रद्द किए गए प्रस्तावों को बहाल करने की कोशिश — तो ईरान इन सभी नए क़दमों को भी निरस्त मान लेगा।

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने कहा है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ नए ढांचे के तहत सहयोग जारी रखेगा, लेकिन देश की संप्रभुता, सुरक्षा और परमाणु अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

अराक़्ची ने क़ाहिरा में एजेंसी के महानिदेशक राफ़ाएल ग्रोसी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान अवैध राष्ट्र इस्राईल के  क़तर पर हमले की निंदा करते हुए इसे एक कायराना आतंकवादी हमला बताया और कहा कि ईरान फ़िलिस्तीन की जनता और क़तर के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है।

अराक़्ची ने स्पष्ट किया कि अवैध और आपराधिक हमलों के बावजूद ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत अपने शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों पर कायम है और बातचीत व कूटनीति के ज़रिए समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। 

उन्होंने कहा कि इन हमलों के बाद पुराना सहयोग जारी रखना संभव नहीं था, इसलिए ईरानी संसद ने एजेंसी से सहयोग को निलंबित करने वाला क़ानून पारित किया। अब लंबी बातचीत के बाद एक नया मैकेनिज़्म तैयार हुआ है जो एक ओर ईरान की सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखता है और दूसरी ओर एजेंसी की तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करता है।

अराक़्ची ने ज़ोर देकर कहा कि सहयोग अब इस तरीके से होगा जिसमें ईरान की संप्रभुता का सम्मान भी हो और एजेंसी की निरीक्षण संबंधी ज़रूरतें भी पूरी हों। उन्होंने साफ़ कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता, अधिकारों या सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा।”

अराक़्ची ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा कोई ग़लत क़दम उठाया गया — जैसे सुरक्षा परिषद की रद्द किए गए प्रस्तावों को बहाल करने की कोशिश — तो ईरान इन सभी नए क़दमों को भी निरस्त मान लेगा।

