संयुक्त  अरब अमीरात ने इस्राईल को सिक्योरिटी मीटिंग में हिस्सा लेने से रोका

संयुक्त अरब अमीरात ने क़तर पर इस्राईली हमले के बाद एक अहम सुरक्षा सम्मेलन में ज़ायोनी सरकार को शामिल होने से रोक दिया। इस्राईली टीवी चैनल i24 न्यूज़ के मुताबिक, अबूधाबी अधिकारियों ने इस्राईल की सुरक्षा कंपनियों को औपचारिक तौर पर सूचना दी कि उन्हें दुबई में होने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है।

हालाँकि अमीराती सरकार ने इस फैसले की वजह सुरक्षा कारण बताए हैं, लेकिन इस्राईली सूत्रों ने साफ किया कि यह कदम सीधे तौर पर दोहा में फिलिस्तीनी नेताओं पर इस्राईली हमले का जवाब है।

गौरतलब है कि मंगलवार को इस्राईल ने क़तर की राजधानी दोहा में हमास के कुछ नेताओं के घरों को निशाना बनाया था, जिस पर इस्लामी और गैर-इस्लामी देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमीरात का यह फैसला इसी मामले में क्षेत्र के लिए एक अहम राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।