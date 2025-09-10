  1. होम
  2. सेवा
  3. फ़िलिस्तीन

यमन का मक़बूज़ा फिलिस्तीन मे कई ठिकानों पर हमला 

10 सितंबर 2025 - 16:04
समाचार कोड: 1725612
यमन का मक़बूज़ा फिलिस्तीन मे कई ठिकानों पर हमला 

फिलिस्तीन-2” मिसाइल हाइपरसोनिक है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 2150 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गति मैक-16 है। यह मिसाइल केवल साढ़े 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है।

यमन की सशस्त्र सेनाओं ने खबर देते हुए कहा है कि उसके मिसाइल यूनिट ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल “फिलिस्तीन-2” के जरिए मक़बूज़ा क़ुद्स के आसपास कई संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया है।

यमनी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल याह्या सरीअ ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह सफल रही, जिसके बाद ज़ायोनी लोग शरणस्थलों की ओर भागने पर मजबूर हो गए।

उन्होंने बताया कि यमनी वायुसेना ने एक ही समय में तीन ड्रोन के जरिए रामोन एयरपोर्ट और दक्षिणी फ़िलस्तीन के इलाके “उम्मे-रशराश” में दो अहम स्थानों को भी निशाना बनाया। ड्रोन विमानों ने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा।

सूत्रों के मुताबिक, “फिलिस्तीन-2” मिसाइल हाइपरसोनिक है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 2150 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गति मैक-16 है। यह मिसाइल केवल साढ़े 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है।

यह मिसाइल दो चरणों वाली है और ठोस ईंधन से चलती है। अपनी विशेषताओं की वजह से यह मिसाइल आसानी से ज़ायोनी शासन के सभी रक्षात्मक सिस्टम को भेद सकती है।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha