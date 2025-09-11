हिज़्बुल्लाह ने किया खबरदार, प्रतिरोधी दल हार गए तो मिडिल ईस्ट की तबाही तय 

लेबनान के लोकप्रिय जनांदोलन हिज़्बुल्लाह के चीफ शैख नईम कासिम ने खाड़ी देशों को खबरदार करते हुए कहा है कि प्रतिरोधी दलों के पतन के साथ ही मध्य पूर्व पर इस्राईल का कब्जा निश्चित हो जाएगा।

लेबनान के प्रतिरोधी संगठन हिज़्बुल्लाह के नेता नईम कासिम ने चेतावनी दी कि अगर इस्राईल ने क्षेत्र के प्रतिरोधी गुटों को हरा दिया, तो तेल से मालामाल खाड़ी देश उसका अगला निशाना होंगे।

शैख नईम कासिम का यह बयान कतर की राजधानी दोहा में ज़ायोनी सेना के बर्बर हवाई हमले के बाद आया है, जिसमें हमास के 5 सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी।

शैख नईम कासिम ने कहा कि हम कतर के साथ हैं, जिस पर हमला हुआ। हम फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ हैं।' उन्होंने कहा कि ज़ायोनी शासन का मकसद मध्य पूर्व के बड़े हिस्से में 'ग्रेटर इस्राईल' बनाना है।