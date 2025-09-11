क़तर के आपातकालीन दौरे  पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ 

पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि क़तर पर इस्राईली हमले के बाद इस देश से एकजुटता जताने के लिए प्रधानमंत्री एक दिन के दौरे पर दोहा रवाना हुए हैं।

उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इस्हाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारड़ और विशेष सहायक तारिक फातिमी भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री की दोहा में क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-सानी से मुलाकात होगी।

प्रधानमंत्री, दोहा पर किए गए नाजायज़ इस्राईली हमले और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के संदर्भ में क़तर के अमीर और जनता से एकजुटता जताने के लिए क़तर रवाना हुए हैं।