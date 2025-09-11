फिलिस्तीनी जनता के साथ ग़द्दारी कर रही भारत की मोदी सरकार

गज़्ज़ा में जनसंहार कर रही ज़ायोनी सरकार के खिलाफ दुनिया भर मे आक्रोश बढ़त जा रहा है। इसी दौरान भारत सरकार और इस्राईल के बीच हुई डील से इस देश मे विरोध के स्वर तेज़ हो गए हैं।

हाल ही में ज़ायोनी वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच और भरात की वित्त मंत्री ने एक बड़ी डील होने का ऐलान किया जिसके बाद भारत में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस्राईल के साथ डील करने को लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही भारत सरकार पर फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात का इल्जाम लगाया है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कट्टरपंथी ज़ायोनी वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच की भारत में मेजबानी करने की निंदा की। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा ज़ायोनी वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच की मेजबानी करने के फैसले की निंदा करते हैं। उन्होंने स्मोट्रिच को फिलिस्तीनियों की जमीन पर क्रूर तरीके से कब्जा करने वाला और विस्तारवादी एजेंडे के मुख्य निर्माता करार दिया।

उन्होंने कहा कि जब गज़्ज़ा में नरसंहार हो रहा है, नेतन्याहू की सरकार के साथ समझौते करना, फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात है। उन्होंने भारत और फिलिस्तीन की एकजुटता ऐतिहासिक तौर पर रही है, इस एकजुटता के साथ भारत की सरकार विश्वासघात कर रही है।

मुख्यमंत्री पिनाराई ने कहा कि फिलिस्तीन के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता अभी भी अधूरा है, ऐसे में इस्राईल के साथ सैन्य, सुरक्षा और आर्थिक संबंध बनाए रखना निंदनीय है।