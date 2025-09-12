इस्राईल के अपराधों पर चुप्पी जायज नहीं : अम्मार हकीम

बग़दाद में पैग़म्बर-ए-इस्लाम (स) के जन्मदिन की केंद्रीय समारोह में सय्यद अमार अल-हकीम ने “नबवी प्रोजेक्ट ऑफ़ इराक़” का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह योजना इंसाफ़, एकता, सेवा और इंसानी मूल्यों पर आधारित है, जो इराक़ को पूरब और पश्चिम के बीच संवाद का केंद्र बना सकती है।
हकीम ने ज़ोर दिया कि मज़हबी व क़ौमी भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता ज़रूरी है। उन्होंने इस्राईल की ग़ज़्ज़ा, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान और क़तर पर हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इराक़ हमेशा मज़लूमों के साथ खड़ा रहेगा।
आगामी चुनावों पर उन्होंने कहा कि हर दल अपने समर्थकों का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय एकता से समझौता नहीं होना चाहिए। हकीम ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई और सुधारों के ज़रिए सरकार–जनता के विश्वास को मज़बूत करने की अपील की और कहा कि इराक़ी जनता आबरूमंद रूप से मुक़ाबला कर दुनिया को सकारात्मक छवि दिखाएगी।
आपकी टिप्पणी