वेनेज़ुएला अमेरिका सामना करने को तैयार, लाखों लोग देश पर मिटने को तैयार

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने क़तर पर ज़ायोनी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वेनेज़ुएला के लाखों पुरुष, महिलाएँ और युवा अमेरिकी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि बोलिवेरियन क्रांति एक मज़बूत सामूहिक शक्ति में बदल चुकी है और साम्राज्यवादी ताक़तें इस सच्चाई को समझने में नाकाम हैं। मादुरो ने क़तर के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि वेनेज़ुएला अपनी जनता और सेना के ज़रिए अमेरिका के हर ख़तरे का सामना करेगा।

इधर, वेनेज़ुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ने सूक्रे प्रांत में राष्ट्रीय रक्षा योजना के तहत हो रहे अभ्यासों में चेतावनी दी कि किसी भी तरह का हमला पूरे अमेरिकी महाद्वीप को असाधारण अस्थिरता में झोंक देगा।

उन्होंने कहा कि हमारी धरती पर हमला करने का सोचना भी नहीं, वेनेज़ुएला पूरी तरह रक्षात्मक स्थिति में है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी सैन्य व जनशक्ति का इस्तेमाल करेगा।

दूसरी ओर, अमेरिकी अधिकारियों ने एक बार फिर वेनेज़ुएला पर दबाव बढ़ाया है। रक्षा मंत्री पेट हेगस्ट ने आरोप लगाया कि काराकस नशीली दवाओं की तस्करी के ख़िलाफ़ की जा रही कार्रवाइयों में रुकावट डाल रहा है, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेज़ुएला के “ट्रेन डे अरागुआ” गिरोह को ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी में शामिल बताते हुए कहा कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा ख़तरा है