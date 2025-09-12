ईरान का क़तर को इस्राईल के खिलाफ खुला समर्थन करने का ऐलान 

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने क़तर पर इस्राईल के हालिया हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की खुली अवहेलना है।

इरवानी ने स्पष्ट किया कि ईरान, क़तर के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरह समर्थन करता है और क़तर अपने नागरिकों, भूमि और संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक व कानूनी कदम उठा सकता है।

उन्होंने बताया कि इस्राईल की आक्रामक कार्रवाई में फिलिस्तीनी और क़तरी नागरिक मारे गए हैं, और यह घटनाएँ ज़ायोनी शासन के वास्तविक खतरे को उजागर करती हैं।

ईरानी प्रतिनिधि ने चेतावनी दी कि इस्राईल के प्रधानमंत्री ने अन्य देशों पर भी हमले की धमकी दी है। उन्होंने सुरक्षा परिषद से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि चुप्पी से और देश भी ज़ायोनी आक्रामकता का निशाना बन सकते हैं।