https://hi.abna24.com/xjGR711 सितंबर 2025 - 16:26 समाचार कोड 1725932 सांस्कृतिक हदीस होम सांस्कृतिक हदीस डेली हदीस लोगों का शुक्रिया और अल्लाह का शुक्र 11 सितंबर 2025 - 16:26 समाचार कोड: 1725932 नेकियों और एहसान पर शुक्रिया न करे वह अल्लाह का शुक्र भी नहीं कार सकता। :امام رضا علیه السلام مَن لَم يَشكُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقينَ لَم يَشكُرِ اللّهَ عَزَّ و جلَّ؛ [عيون أخبار الرِّضا(ع): ج2، ص24، ح2] इमाम रज़ा अ.स. जो लोगों की नेकियों और एहसान पर शुक्रिया न करे वह अल्लाह का शुक्र भी नहीं कर सकता।
