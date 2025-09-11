  1. होम
डेली हदीस

लोगों का शुक्रिया और अल्लाह का शुक्र

11 सितंबर 2025 - 16:26
समाचार कोड: 1725932
नेकियों और एहसान पर शुक्रिया न करे वह अल्लाह का शुक्र भी नहीं कार सकता।

:امام رضا علیه السلام

مَن لَم يَشكُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقينَ لَم يَشكُرِ اللّه‏َ عَزَّ و جلَّ؛

 [عيون أخبار الرِّضا(ع): ج2، ص24، ح2]

