भारत ने क़तर पर हमलों की कड़ी निंदा की, इस्राईल को झटका 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से फोन पर बातचीत कर दोहा में जेनी हमले पर गहरी चिंता जताते हुए कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की भी निंदा की।

यह भारत की ओर से अवैध राष्ट्र इस्राईल की किसी कार्रवाई की एक रेयर निंदा थी वो भी इतने उच्च स्तर पर।

पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा- मैंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। हम सभी मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं और तनाव बढ़ाने से बचने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दृढ़ता से खड़ा है और आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है।