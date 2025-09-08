नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर हंगामा,  संसद में तोड़फोड़, 14 की मौत, सेना बुलाई गई

नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाना सरकार को भारी पड़ गया। सरकार से ग़ुस्साए सैकड़ों प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद भवन में घुस गए। जमकर तोडफोड और हिंसा हुई। कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। स्थिति काबू में करने के लिए सेना बुलाई गई है। वे सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध से ग़ुस्से में हैं। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध तो तात्कालिक वजह है, लेकिन उनका ग़ुस्सा भ्रष्टाचार के विरोध में है। इस घटना के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थिति बन गई। इसके चलते सरकार ने अतिरिक्त सैन्य बल तैनात करने और काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

पिछले कुछ दिनों से नेपाल में सरकार के ख़िलाफ़ असंतोष बढ़ रहा था। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और सरकार के रवैये को लेकर लोगों में बेहद नाराज़ी थी। इसी बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि युवाओं में ग़ुस्सा फूट पड़ा।