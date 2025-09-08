  1. होम
आयतुल्लाह खामेनेई की राहनुमाई और सलाह पर चलना सरकार का कर्तव्य 

8 सितंबर 2025 - 17:50
समाचार कोड: 1725010
राष्ट्रपति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ हुई मुलाक़ात में इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि मुल्क में मेहनत, कारोबार और उम्मीद का माहौल दुश्मन की तरफ़ से थोपी गई जंग और सुलह के बीच की कशमकश पर हावी होना चाहिए।

ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसऊद पीज़िश्कियान ने कहा है कि इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह खामेनेई की रहनुमाई और हिदायतें सरकार के तमाम फ़ैसलों में बुनियादी हैसियत रखती हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकारी अधिकारियों के साथ हुई मुलाक़ात में सुप्रीम लीडर ने जो हिदायतें दीं, सरकार उन्हें अपने लिए मार्गदर्शक सिद्धांत मानती है।

राष्ट्रपति मसऊद पीज़िश्कियानने आगे कहा कि अल्लाह के फ़ज़्लो करम, क़ौमी इत्तेहाद, जनता के सहयोग और सुप्रीम लीडर की हिमायत से मुश्किलात और सख़्तियों पर क़ाबू पाया जा सकता है।

याद रहे कि कल ही राष्ट्रपति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ हुई मुलाक़ात में इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि मुल्क में मेहनत, कारोबार और उम्मीद का माहौल दुश्मन की तरफ़ से थोपी गई जंग और सुलह के बीच की कशमकश पर हावी होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनता की आर्थिक स्थिति आज के सबसे अहम मुद्दों में से एक है और सरकार को इस मैदान में तत्काल गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। 

