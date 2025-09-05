  1. होम
ज़ायोनी बंदियों का वीडियो, हम हमास के नहीं नेतन्याहू के कैदी 

5 सितंबर 2025 - 18:15
समाचार कोड: 1723752
इस वीडियो एक वाहन के अंदर एक बंधक को दिखाया गया है जो एक ऐसे इलाके से गुजर रहा है जहाँ की इमारतें तबाह हो चुकी हैं।

फिलिस्तीन इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा हमास ने गज़्ज़ा में ज़ायोनी बंधकों के संबंध में एक नया संदेश जारी किया है। इस संदेश में ज़ायोनी बंधकों ने जोर देकर कहा: "हमें लगता था कि हम हमास के बंदी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपनी ही सरकार, नेतन्याहू, बेन-गवीर और स्मोट्रिच के बंदी हैं।"

इस वीडियो एक वाहन के अंदर एक बंधक को दिखाया गया है जो एक ऐसे इलाके से गुजर रहा है जहाँ की इमारतें तबाह हो चुकी हैं। वह ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गज़्ज़ा शहर पर नियोजित सैन्य हमला न करने का अनुरोध करता है। बाद में एक अन्य बंधक के साथ मुलाकात के दौरान फिल्माए गए वीडियो में इस बंधक का कहना है कि वह गज़्ज़ा शहर में है।  यह वीडियो 28 अगस्त 2025 को फिल्माया गया था।

