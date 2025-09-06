भारत माफी मांगेगा, ट्रम्प के मंत्री के बिगड़े बोल 

भारत के खिलाफ ट्रम्प प्रशासन की ओर से लगातार जारी बयानबाजी के बीच अब ट्रम्प के मंत्री उस से भी आगे निकल गए हैं। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका की तरफ से आए एक बेतुके बयान ने और हलचल बढ़ दी है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भविष्यवाणी की है कि भारत, टैरिफ के मामले में अमेरिका के मौजूदा कड़े रुख के बावजूद, हमारे दबाव में आ जाएगा।

रूस के साथ भारत के बढ़ते तेल व्यापार के बारे में बोलते हुए, ट्रम्प के सहयोगी ने तर्क दिया कि भारत लंबे समय तक अमेरिका की अवहेलना नहीं कर सकता।

लुटनिक ने कहा कि अगर भारत अपना रुख नहीं बदलता है, तो उसे अमेरिका को अपने निर्यात पर 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ झेलना पड़ सकता है। लुटनिक ने कहा कि जवाबी कार्रवाई से केवल छोटी अर्थव्यवस्थाओं को ही नुकसान होगा।

उन्होंने कहा कि यह सब दिखावा है क्योंकि सबसे बड़े ग्राहक से लड़ना अच्छा लगता है। लेकिन अंत में वह अमेरिका के साथ समझौते की मांग करेंगे। लुटनिक ने आगे कहा कि एक या दो महीने के भीतर, भारत बातचीत की मेज़ पर वापस आ जाएगा। इतना ही नहीं भारत माफी भी मांगेगा और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा।