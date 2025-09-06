ईरान ने 12 दिन की जंग में पश्चिम और नाटो की टेक्नोलॉजी का सामना किया 

ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अमेरिका और इस्राईल के हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने 12 दिन की जंग में सिर्फ इस्राईल का नहीं बल्कि पश्चिम और नाटो की एडवांस टेक्नोलॉजी का मुकाबला किया है।

सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा कि पश्चिमी जगत और नाटो ने हमारे दुश्मन ज़ायोनी शासन की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हमारी थल सेना, एयर डिफेंस, वायुसेना, बसीज, पासदारान और आम जनता तक ने इस थोपे गए युद्ध के खिलाफ मैदान में उतरकर लड़ाई और प्रतिरोध किया, ताकि इस्लामी ईरान हमेशा इतिहास में सर उठा कर खड़ा रहे।

जनरल अमीर ने कहा कि दुश्मन का असली बहाना परमाणु मुद्दा था, लेकिन मैदान-ए-जंग में उसने जो किया और करना चाहा, वह उनकी शुरुआती तर्कों से बिल्कुल अलग था। इससे साफ हुआ कि उन्होंने जनता, देश और इस्लामी राष्ट्र के खिलाफ गहरी साज़िशें तैयार की थीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी मेहनत और गैरत से हम इस जंग से कामयाब और सरबुलंद निकले।

उन्होंने कहा कि जंग के आख़िरी दिनों में भी हमने और मज़बूत हमले किए, जिसने दुश्मन की मिसाइल डिफेंस को मुश्किल में डाल दिया। दुश्मन का एक और मकसद हमारी डिफेंस और एयर डिफेंस की ताक़त को मिटाना था, लेकिन यहां भी वह नाकाम रहा। आज भी आप हमारी फ़ोर्सेज़ की अहम भूमिका को देख रहे हैं।