नहनो अबना-उल-हुसैन के विजेताओं का ऐलान 

"नहनो अबना-उल-हुसैन" शीर्षक से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का समापन समारोह जुमेरात दोपहर, को क़ुम शहर में यावराने हज़रत मेहदी (अ.स. ) कॉम्प्लेक्स के सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया।

इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जूरी समिति ने विजेताओं की घोषणा की और उन्हें प्रशस्ति पत्र और कीमती उपहार देकर सम्मानित किया।

दूसरे मीडिया कार्यक्रम "नहनो अबना-उल-हुसैन" की जूरी समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अख़लाक़ी ने समापन समारोह में समिति के बयान को पढ़ते हुए घोषणा की कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ""नहनो अबना-उल-हुसैन" के सचिवालय को ईरान, इराक, बहरैन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अज़रबैजान, भारत और तुर्की सहित 9 देशों से विभिन्न कलात्मक और मीडिया प्रारूपों में कुल 2500 से अधिक मूल्यवान कार्य प्राप्त हुए थे। इस कार्यक्रम के अलग अलग विभाग में 30 से अधिक लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेताओं में इराक, ईरान और अफगानिस्तान समेत कययी देशों के प्रतिभागी शामिल हैं।