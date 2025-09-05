  1. होम
पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन में विदेशी सैनिक हमारा वैध शिकार 

5 सितंबर 2025 - 18:36
अपने बयान में पुतिन ने कहा कि विदेशी सैनिक कीव शासन के लिए कोई लाभ नहीं लाएंगे, और यदि वह यूक्रेनी क्षेत्र में मौजूद हैं, तो वे रूस के लिए वैध लक्ष्य बन जाएंगे।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज यूक्रेन में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सदस्य देशों की सैन्य टुकड़ियों की तैनाती के बारे में चेतावनी दी।

स्पुतनिक समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि "यूक्रेन की संभावित नाटो सदस्यता अस्वीकार्य है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ यूक्रेन के बारे में खुली बातचीत कर रहे हैं। कीव संपर्क का अनुरोध कर रहा है और मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे इसमें कोई कारण नहीं दिखता। किसी भी संभावित क्षेत्रीय समझौते के लिए यूक्रेन में कानूनी बाधाएं हैं। 

