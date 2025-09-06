क़ुद्स की इस्लामी पहचान पर संकट, ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों को बसाने की चाल 

क़ुद्स की इस्लामी पहचान पर गंभीर संकट बना हुआ है। गज़्ज़ा में जनसंहार कर रहे ज़ायोनी शासन ने यहाँ ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों को बसाने की मुहिम तेज़ कर दी है।

ज़ायोनी सरकार मुकद्दस मुस्लिम शहर क़ुद्स की इस्लामिक पहचान को नष्ट करने की नीति पर काम कर रही है। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए ज़ायोनी सरकार सालों से अवैध यहूदी बस्तियां बसा रही है। हाल ही में ज़ायोनी सरकार ने E-1 प्रोजेक्ट के तहत क़ुद्स शहर के पास फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर के यहूदी बस्ती बसाने की योजना का ऐलान किया। इस योजना के खिलाफ अरब देशों ने बयान जारी कर निंदा करते हुए फिर चुप्पी साध ली।