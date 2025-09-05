गज़्ज़ा, युद्ध बंद हो तो बच जाएंगे सैंकड़ों ज़ायोनी सैनिक 

ज़ायोनी हल्कों में गज़्ज़ा में संघर्ष विराम को लेकर मांग तेज़ होने लगी है। एक ज़ायोनी विश्लेषक ने ज़ायोनी शासन के अधिकारियों को सलाह दी है कि गज़्ज़ा शहर की सड़कों पर कम से कम 100 ज़ायोनी सैनिकों की मौत को रोकने के लिए इस युद्ध को बंद कर दें और हठधर्मी से बाज आएं।

हिब्रू भाषा के प्रमुख अखबार मआरिव ने अपने लेख में कहा कि प्रमुख विश्लेषक लिओन बेन डेविड ने चेतावनी दी है कि गज़्ज़ा शहर पर कब्जा न केवल फिलिस्तीनियों के लिए एक मानवीय त्रासदी होगी, बल्कि इस्राईल के लिए एक सैन्य और राजनीतिक त्रासदी भी होगी। इसलिए, हम केवल यही कामना कर सकते हैं कि हमास अपने रुख से पीछे हट जाए या ट्रम्प जोरदार ढंग से हस्तक्षेप करें और नेतन्याहू को इस अनावश्यक और बेमतलब कार्रवाई से रोकें।