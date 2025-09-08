नाइजीरिया, तकफीरी आतंकियों ने 60 लोगों कि हत्या की

नाइजीरिया में एक बार फिर तकफीरी आतंकी संगठन बोको हराम ने 60 से अधिक बेगुनाह लोगों किई हत्या कार दी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बोको हराम के आतंकवादियों ने उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया के एक गाँव पर रात के समय हमला करके दर्जनों लोगों की हत्या कर दी। यह गाँव हाल ही में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक शिविर से लौटे निवासियों का ठिकाना बना हुआ है। स्थानीय सरकार क्षेत्र के दारुल जमाल पर यह हमला देर रात हुआ और कम से कम 60 लोग मारे गए। बोर्नो राज्य के गवर्नर बाबागाना ज़ुलुम, ने इलाके का दौरा किया और हमले से पीड़ित समुदाय से मुलाकात की। जुलुम ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि हमले में 60 से ज़्यादा लोग मारे गए। ज़ुलुम ने कहा कि "हम लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनसे अपने घरों को न छोड़ने की अपील करते है क्योंकि हमने सुरक्षा बढ़ाने और खोई गई खाद्य सामग्री और अन्य जीवन रक्षक वस्तुएँ प्रदान करने की व्यवस्था की है।