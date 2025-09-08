क़ुद्स, ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों पर हमला, 5 हलाक, कई ज़ख़्मी  

मक़बूज़ा फिलिस्तीन के क़ुद्स में ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों को लेकर जा रही बस पर गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अतिक्रमणकारी घायल हुए हैं। यह घटना क़ुद्स् के रामोत इलाके में हुई, जिसमें 6 लोग मारे गए और 15 लोग घायल हो गए, 7 की हालत गंभीर है।

फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन के सशस्त्र दल हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के बाद ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है।

हमास के 2 जवानों ने अतिक्रमणकारी ज़ायोनियों को लेकर जा रही बस पर गोलीबारी की। दोनों जवान बस में चढ़ गए और गोलीबारी शुरू कर दी। ज़ायोनी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में दोनों जवान मारे गए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हमलावर पश्चिमी तट के फिलिस्तीनी हैं।