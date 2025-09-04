आईएसआईएस ने ली पाकिस्तान बम धमाके की जिम्मेदारी 

आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान (आईएसआईएस-पाकिस्तान) ने अपने संबंधित मीडिया "अमाक" और "खिलाफत न्यूज़" के माध्यम से जारी एक बयान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में कल रात हुए आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी ली है।

समाचार पोर्टल "खुरासान डायरी" ने बताया कि इस समूह ने अपने बयान में इस हमले के आत्मघाती हमलावर की पहचान "अली अल-मुहाजिर" बताई है और उसकी एक तस्वीर भी जारी की है।

यह विस्फोट "शाहवानी स्टेडियम" के निकट बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के एक राजनीतिक सम्मेलन के दौरान हुआ, जिसमें स्थानीय अधिकारियों के अनुसार कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए।

यह धमाका तब हुआ है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी समूहों की गतिविधियों के विस्तार को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि "आसिम इफ्तिखार" ने हाल ही में अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान (आईएसआईएस-खुरासान) की बढ़ती गतिविधियों और पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों के साथ उसके संबंधों के बारे में चेतावनी दी थी।