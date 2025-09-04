क़ुम मे "नहनो अबना-उल- हुसैन" का समापन समारोह 

क़ुम शहर में "हम इमाम हुसैन (अ.स.) की औलाद हैं" शीर्षक के साथ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम का समापन समारोह हुआ जिसमें दुनिया भर के 9 से अधिक देशों के कलाकारों, फोटोग्राफरों और मीडिया कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।इस कार्यक्रम में इमाम हुसैन अ.स. की तालीमात जीवन जीने के तरीके के लिए बहुत ज़रूरी और आपसी एकजुटता और सामाजिक सद्भाव को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए ताकीद की गई कि अरबईन को दुनिया तक पहुँचाने में मीडिया की अहम भूमिका है

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अहलेबैत वर्ल्ड असेंबली के महासचिव आयतुल्लाह रज़ा रमज़ानी ने कहा कि आज दुनिया को पैगंबरे अकरम हज़रत मोहम्मद (स.अ.) के चरित्र और नैतिकता को जानने की ज़रूरत है। पैगंबर की नज़र में न्याय और इंसान की क़द्रों कीमत और महत्व को दुनिया तक पहुँचाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इमाम महदी (अ.स.) के जुहूर की तैयारी का सबसे अच्छा मौका अरबईन है।

उन्होंने कहा कि मीडिया और कला समाज की सेवा का महत्वपूर्ण ज़रिया है। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ़ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, भले ही इसकी कीमत जान और माल दोनों के माध्यम से चुकाई जाए। उन्होंने कहा कि अरबईन दुनिया को यह समझाने का बेहतरीन मौका है कि जुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है।