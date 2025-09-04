  1. होम
ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने ईरान छोड़ा 

4 सितंबर 2025 - 15:31
समाचार कोड: 1723491
इस्माईल बकाई ने कहा कि कैनबरा में हमारे दूतावास का कांसुलर विभाग सक्रिय है। हम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ईरानी नागरिकों को आवश्यक कांसुलर सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

अवैध राष्ट्र इस्राईल के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से अपने संबंधों को बिगाड़ने का सिलसिला जारी रखते हुए राजनयिक संबंधों को निम्नस्तर तक गिरा लिया है। 

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बकाई ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा राजनयिक संबंधों के स्तर को कम करने का कदम अनुचित है। ऑस्ट्रेलिया से ईरानी राजदूत की वापसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने ईरान छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा कि ईरान पर यहूदी-विरोध के आरोप हास्यास्पद और बेबुनियाद है।

