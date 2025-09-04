यूएई को खौफ, वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा अब्राहम समझौते को खतरे में डालेगा

अवैध राष्ट्र इस्राईल के साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ा होने वाला संयुक्त अरब अमीरात भी अब सभी सीमाएं लांघ चुके ज़ायोनी अत्याचारों पर बोलने के लिए मजबूर हो गया।

संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी तट पर इस्राईल का कोई भी कब्ज़ा अबू धाबी के लिए एक रेड लाइन बन जाएगा और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम समझौते को गंभीर रूप से कमज़ोर कर देगा। यह चेतावनी वित्त मंत्री बेज़ेलेल स्मोट्रिच द्वारा इस्राईल से पश्चिमी तट के 82 प्रतिशत हिस्से पर कब्ज़ा करने का आह्वान और इस क्षेत्र में और अधिक भूभाग पर कब्ज़ा करने के लिए नक्शे तैयार किए जाने की घोषणा के बाद आई है। स्मोट्रिच ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस कब्ज़ा हटाने के कदम का समर्थन करने का आग्रह किया था।

संयुक्त अरब अमीरात की राजनीतिक मामलों की सहायक मंत्री लाना नुसेबेह ने रॉयटर्स को बताया कि “पश्चिमी तट पर कब्ज़ा संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक रेड लाइन बन जाएगा” और क्षेत्रीय एकीकरण की कोशिशों को ख़त्म कर देगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात अब्राहम समझौते को फिलिस्तीनी लोगों और एक स्वतंत्र राज्य की उनकी वैध आकांक्षा के लिए हमारे निरंतर समर्थन को सक्षम करने के एक तरीके के रूप में देखता है।

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से गाजा पर चर्चा की, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दो-राज्य समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।