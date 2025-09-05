हिज़्बुल्लाह के समर्थन में सड़कों पर उतरी लेबनान की जनता 

लेबनान में प्रतिरोधी आंदोलन हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अमेरिका और ज़ायोनी लॉबी के इशारे पर निरस्त्रीकरण की योजना बनाने वाली लेबनान सरकार के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर आई है।

हिज़्बुल्लाह और अमल आंदोलन के समर्थकों ने बेरूत में प्रदर्शन करके सरकार के आधिकारिक सुरक्षा बलों के हाथों में हथियारों के एकाधिकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया।

यह प्रदर्शन लेबनान सरकार के देश में हथियारों पर नियंत्रण के फैसले के जवाब में आयोजित किया गया है, यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं जब लेबनानी सेना दक्षिणी बेरूत के उपनगरीय इलाकों के प्रवेश द्वार पर तैनात की गई है, जिसे हिज़्बुल्लाह का मुख्य गढ़ माना जाता है।