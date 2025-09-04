सेहत और मालो दौलत

:قالَ الاْمامُ علىّ بن أبی طالِب أمیرُ الْمُؤْمِنینَ (عَلَیْهِ السلام)

لا ینبغى للعبد ان یثق بخصلتین: العافیة و الغنى، بَیْنا تَراهُ مُعافاً اِذْ سَقُمَ، وَ بَیْنا تَراهُ غنیّاً إذِ افْتَقَرَ.(13)

.بحارالأنوار: ج 69، ص 68، س 2، ضمن ح 2

अमीरुल मोमेनीन अ.स.

इंसानों के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वह दो हालतों पर भरोसा करें: सेहत और मालदारी और धन संपदा। इसलिए कि संभव है अचानक कोई बीमारी आ जाए और स्वास्थ्य और सलामती से हाथ धोना पड़ जाए, या अचानक गरीबी और तंगहाली आ जाए और धन-दौलत हाथ से निकल जाए।