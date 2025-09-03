विस्फोटक रोबोट की मदद से जनसंहार कर रहा है इस्राईल

गज़्ज़ा में पिछले दो साल से जनसंहार कर रहे इस्राईल की नई क्रूरता से पर्दा उठाते हुए हमास ने कहा कि इस्राईल गज़्ज़ा में विस्फोटक रोबोट का प्रयोग कर रहा है। इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने एक बयान में कहा है कि ज़ायोनी सेना नरसंहार और जातीय सफ़ाई की योजना के तहत विस्फोटक ले जाने वाले रोबोटों का उपयोग करके गज़्ज़ा शहर में व्यवस्थित विनाश को जारी रखे हुए है।

हमास ने अपने बयान में कहा कि क़ाबिज़ शासन की सेना द्वारा गज़्ज़ा पट्टी के आवासीय क्षेत्रों में व्यापक हवाई हमलों और विस्फोटक ले जाने वाले रोबोटों के उपयोग से जो कुछ किया जा रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का अभूतपूर्व उल्लंघन है।

फिलिस्तीनी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन ने के अनुसार अपराधी नेतन्याहू सरकार ने गज़्ज़ा में पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ा है और फिलिस्तीनियों के नरसंहार और जबरन विस्थापन की योजना को लागू करने की कोशिश कर रही है।

बयान में ज़ायोनी सेना के दो नरसंहारों का भी उल्लेख किया गया, जिनमें से एक गज़्ज़ा शहर के अल-दराज इलाके में हुआ, जिसमें 10 से अधिक लोग शहीद हो गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और दूसरा खान यूनुस के मवासी इलाके में हुआ, जहां पानी भरने के दौरान एक ड्रोन हमले में ग्यारह लोग शहीद हो गए, जिनमें सात बच्चे शामिल थे।

हमास ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ये कार्य स्पष्ट युद्ध अपराध हैं, इसलिए सुरक्षा परिषद को नरसंहार को रोकने और इसके जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।

हमास ने अमेरिका के अपराधों का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायिक संस्थानों को उन क्रूर अपराधों से निपटने में अपनी भूमिका निभाने से रोक रहा है जिन्हें दुनिया ने लगभग दो साल से देखा है। अमेरिका इस अपराध में एक वास्तविक साझेदार है, जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।