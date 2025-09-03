इमामत की अहमियत

:امام رضا علیه السلام
إنَّ الإِمامَةَ اُسُّ الإِسلامِ النّامي وفَرعُهُ السّامي. بِالإِمامِ تَمامُ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَالصِّيامِ وَالحَجِّ وَالجِهادِ، وتَوفيرُ الفَيءِ وَالصَّدَقاتِ وإمضاءُ
الحُدودِ وَالأَحكامِ ومَنعُ الثُّغورِ وَالأَطرافِ
الكافى: ج ۱ ص ۲۰۰ ح ۱
इमाम रज़ा अ.स.
इमामत इस्लाम की जीती जागती जड़ और उसकी ऊँची शाख है। इमामत के ज़रिए ही नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज और जिहाद पूरे होते हैं। मुसलमानों की आय और ज़कात एकत्र की जाती है, सीमाएँ और कानून लागू किए जाते हैं, और सरहदों और सीमाओं की हिफ़ाज़त की जाती है।
