मुस्लिम देश अलर्ट हो जाएं, आज गज़्ज़ा है कल तुम्हारा नंबर 

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ मुस्लिम स्कॉलर्स के अध्यक्ष ने क्षेत्रीय मुस्लिम देशों से ज़ायोनी शासन की बर्बरता और अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि गज्जा के बाद क्षेत्र के अन्य देशों तक ज़ायोनी अत्याचारों की आग फैलेगी । को ज़ायोनी शासन की बर्बरता के दायरे के विस्तार के प्रति सचेत किया है।

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ मुस्लिम स्कॉलर्स के अध्यक्ष 'अली अल-क़रादागी ' ने चेतावनी दी: "आज गज़्ज़ा बमबारी और जनसंहार के निशाने पर है और कल आप इस उद्दंड ज़ायोनी शासन के हमले अन्य देशों की राजधानियों में देखेंगे।"

उन्होंने कहा कि "तल अवीव के हमले उन देशों पर भी होंगे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस्राईल की शत्रुता की चिंगारी उन तक पहुंचेगी।"

अल-क़रादागी ने क्षेत्रीय देशों को सचेत करते हुए कहा कि "मैंने कई बार चेतावनी दी है, आज गज़्ज़ा का समर्थन करें क्योंकि गज़्ज़ा का समर्थन इस दुश्मन के खिलाफ खुद का समर्थन करना है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि अपनी रक्षा करें क्योंकि वह दिन निकट आ रहा है। इससे पहले कि आग हर जगह फैल जाए, इस खतरे के बारे में सजग हो जाएं।