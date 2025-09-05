ईरान और आईएईए के बीच वियना में होगी बातचीत 

वियना में ईरानी राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि रजा नजफी ने घोषणा कहा है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अधिकारियों के बीच आज वियना में एक और दौर की बैठक होगी।

नजफी के अनुसार, यह वार्ता ईरान और एजेंसी के बीच चल रही बातचीत का निरंतर हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संसद द्वारा पारित कानून के तहत सहयोग के नए ढांचे को विकसित करना है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ज़ायोनी शासन द्वारा ईरान पर आक्रामक हमलों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के पक्षपातपूर्ण रुख के कारण, ईरानी संसद ने इस एजेंसी के साथ सहयोग को सुरक्षा परिषद की अनुमति पर सशर्त कर दिया था।