अमेरिका एक और जंग भड़काने को तैयार, F-35 तैनात किए 

अमेरिका ने दुनिया को एक और युद्ध में धकेलने की साजिश तेज़ कर दी है। इस बार संभावित युद्ध की आग कैरेबियन सागर को जलाएगी । इस मामले के दो सूत्रों ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्यूर्टोरिको के एक हवाई अड्डे पर दस F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात करने का आदेश दिया है, जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कार्टेलों के खिलाफ अभियान चलाएंगे; एक ऐसी कार्रवाई जिससे संभावित रूप से क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा।

ये उन्नत लड़ाकू विमान दक्षिण कैरेबियन सागर में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को और बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रहे हैं।

बता दें कि ठीक तीन दिन पहले अमेरिकी बलों ने एक नाव पर हमला किया था जिसके बारे में ट्रम्प का दावा था कि यह वेनेजुएला से "मादक पदार्थ" ले जा रही थी और इस हमले में 11 लोग मारे गए। इस हमले ने लैटिन अमेरिका में एक निरंतर सैन्य अभियान का मंच तैयार होता प्रतीत हो रहा है।

नाम गुप्त रखने की शर्त पर इन सूत्रों ने कहा कि दक्षिण कैरेबियन सागर में सक्रिय मादक पदार्थ-आतंकवादी संगठनों के रूप में पहचाने जाने वाले समूहों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 10 लड़ाकू विमान भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विमान अगले सप्ताह के अंत तक इस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के हफ्तों में दक्षिण कैरेबियन सागर में युद्धपोतों को तैनात किया है।