यमन के इस्राईल के महत्वपूर्ण ठिकानों पर ड्रोन हमले 

यमन की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता ने खबर देते हुए कहा कि यमनी बलों ने मक़बूज़ा फिलिस्तीन में स्थित ज़ायोनी लक्ष्यों के खिलाफ चार ड्रोन का उपयोग करते हुए सैन्य अभियान अंजाम दिया है।

यमन की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल "याह्या सरीअ के अनुसार, इन हमलों ने कई ज़ायोनी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें सेना मुख्यालय की इमारत, अल-खदीरा शहर में बिजली संयंत्र, तल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डा और अधिकृत फिलिस्तीन में अश्दोद बंदरगाह शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि पहले ऑपरेशन में, याफा (तल अवीव) क्षेत्र में इस्राईली सेना मुख्यालय की इमारत को सम्माद-4 ड्रोन से निशाना बनाया गया। अन्य तीन ड्रोन ने क्रमशः उत्तर में अल-खदीरा बिजली संयंत्र, केंद्र में बेन गुरियन हवाई अड्डा और दक्षिण में अश्दोद बंदरगाह को निशाना बनाया यमनी बलों के अनुसार, सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक हिट हुए।

यमन सेना के बयान मे कहा गया है कि अंसारुल्लाह ने लाल सागर के उत्तर में "एमएससी एबी" नामक एक जहाज को भी निशाना बनाया है। यह हमला दो ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल से किया गया जो जहाज पर सीधे तौर पर हिट हुए। इस हमले का कारण अधिकृत फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध का उल्लंघन और इस जहाज का इस्राईल के साथ संबंध बताया गया है।