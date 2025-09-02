ईरान स्नैपबैक मैकेनिज़्म के खिलाफ जल्द उठाएगा जवाबी कदम 

ईरान के खिलाफ यूरोपीय तिकड़ी के स्नैपबैक मैकेनिज़्म लागू करने के कदम की आलोचना करते हुए ईरान पार्लियामेंट के स्पीक ने कहा कि ईरान जल्द ही इसकि जवाबी कार्रवाई करेगा।

ईरान की संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि तेहरान यूरोपीय देशों द्वारा स्नैपबैक मैकेनिज्म को सक्रिय करने के प्रयासों के जवाब में जल्द ही अपनी रणनीति की घोषणा करेगा और उसे लागू करेगा।

संसद को संबोधित करते हुए, मोहम्मद बाक़र क़ालीबाफ़ ने तीन यूरोपीय देशों के इस प्रयास को अवैध करार दिया और कहा कि यहाँ तक कि रूस और चीन ने भी इस कदम की कानूनी वैधता को खारिज कर दिया है। ईरान को ऐसा जवाबी कदम उठाना चाहिए जिससे दुश्मन अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो जाएं।

क़ालीबाफ़ ने कहा कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध केवल कागज के टुकड़े नहीं हैं, लेकिन अगर देश के अधिकारी बाहरी मीडिया के मनोवैज्ञानिक युद्ध को सही तरीके से संभाल लें, तो इन प्रतिबंधों का ईरान की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंध ईरान की तेल बिक्री और विदेशी व्यापार को रोकने में विफल रहे हैं।

ईरानी अधिकारी बार-बार स्पष्ट कर चुके हैं कि इस तंत्र का उपयोग अवैध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्य देशों जैसे रूस और चीन ने भी यही रुख अपनाया है।

क़ालीबाफ़ ने कहा कि तीन यूरोपीय देश चूंकि खुद अपने वादों पर कायम रहने में विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें यह तंत्र सक्रिय करने का कोई अधिकार नहीं है।