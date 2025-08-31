आयतुल्लाह ख़ामेनेई की ईरान चीन रणनीतिक समझौते को लागू करने की ताकीद

ईरान के राष्ट्रपति की चीन यात्रा के अवसर पर, आयतुल्लाह ख़ामेनेई के कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट ने ईरान-चीन संबंधों के महत्व के बारे में आयतुल्लाह खामेनेई के बयानों को चीनी भाषा में पोस्ट करते हुए ईरान चीन रणनीतिक समझौते को लागू करने पर बल दिया है।

आयतुल्लाह खामेनेई के कार्यालय के सोशल मीडिया हैंडल्स ने वैश्विक मंच पर ईरान और चीन की भूमिका निभाने की क्षमता और दोनों देशों के रणनीतिक समझौते को कार्यान्वित करने की आवश्यकता के बारे में इस्लामी क्रांति के सुप्रीम नेता के बयानों को चीनी भाषा में पोस्ट किया।

इस पोस्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ नेता की ताकीद है कि "एशिया के दो छोरों पर स्थित अपनी प्राचीन सभ्यता के इतिहास वाले ईरान और चीन में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर परिवर्तन लाने की क्षमता है। रणनीतिक समझौते के सभी पहलुओं को कार्यान्वित करने से यह मार्ग और आसान होगा।