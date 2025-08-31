यमन की चेतावनी, इस्राईल को देंगे दर्दनाक जवाब 

यमन सेना ने अपने प्रधानमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्रियों की ज़ायोनी बलों द्वारा हत्या किए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज़ायोनी राष्ट्र ने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खोल लिए हैं हमारी प्रतिक्रिया बहुत दर्दनाक होगी।

यमन की सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जनरल मोहम्मद अल-गमारी ने सनआ में ज़ायोनी शासन हवाई हमले में यमनी अधिकारियों की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस अपराध को अंजाम देकर ज़ायोनियों ने अपने लिए नरक के द्वार खोल दिए हैं।

उन्होंने कहा कि यमनी अधिकारियों की हत्या के जवाब में हमारी प्रतिक्रिया कठोर और दर्दनाक होगी, और इस संबंध में हम प्रभावी रणनीतिक विकल्पों का उपयोग करेंगे।