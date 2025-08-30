ईरान ने जापान और ब्रिटेन के दावों को नकारा 

जापान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दूतावास ने रूस-यूक्रेन युद्ध में ईरान के हस्तक्षेप के बारे में ब्रिटेन और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक में लगाए गए आरोपों के जवाब में, इन दावों को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि पश्चिमी देशों को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय शांति के लिए प्रयास करना चाहिए।

ईरान दूतावास के बयान में कहा गया है कि टोक्यो में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास, ब्रिटेन और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक के संयुक्त घोषणापत्र में ईरान के खिलाब लगाए गए निराधार दावों की कड़ी निंदा करता है।

दूतावास के बयान में जोर देकर कहा गया है कि ईरान रूस और यूक्रेन के संघर्ष में किसी भी तरह के हस्तक्षेप के दावे को सख्ती से खारिज करता रहता है और दोनों पक्षों से अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक हल करने का आग्रह करता है।

टोक्यो में ईरानी दूतावास ने स्पष्ट किया कि ईरान उन पश्चिमी देशों से आग्रह करता है, जिन्होंने इस संकट को बढ़ावा दिया है, कि वह अपने अवैध हस्तक्षेप को रोकें और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय शांति के लिए प्रयास करें।

इससे पहले, ब्रिटिश रक्षा मंत्री "जॉन हीली" ने अपने जापानी समकक्ष "जिन नाकातानी" के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि ईरान इस युद्ध मे रूस की मदद कर रहा है।