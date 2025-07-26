बेहतरीन दौलत और साथी

:قالَ الاْمامُ علىّ بن أبی طالِب أمیرُ الْمُؤْمِنینَ (عَلَیْهِ السلام

.اَلْعِلْمُ وِراثَةٌ کَریمَةٌ، وَ الاْدَبُ حُلَلٌ حِسانٌ، وَ الْفِکْرَةُ مِرآةٌ صافِیَةٌ، وَالاْعْتِذارُ مُنْذِرٌ ناصِحٌ، وَ کَفى بِکَ أَدَباً تَرْکُکَ ما کَرِهْتَهُ مِنْ غَیْرِکَ

أمالى طوسى : ج 1، ص 114 ح 29، بحارالأنوار: ج 1، ص 169، ح 20

अमीरुल मोमेनीन हज़रत अली अ.स.

इल्म एक अमूल्य और अच्छी मीरास है, अदब बेहतरीन ज़ेवर है, ग़ौर और फिक्र साफ आईना और माज़ेरत एक डराने वाला नासेह है, तुम्हारे बा अदब होने के लिए यही काफी है कि जिसे तुम दूसरों के लिए नापसंद करते हो उसे खुद भी छोड़ दो।