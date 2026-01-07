सीरिया और अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन रूम स्थापित करेगा इस्राईल

इस्राईली टीवी चैनल 12 ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने जॉर्डन में एक संयुक्त ऑपरेशन रूम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें सीरिया, इस्राईल और अमेरिका शामिल होंगे।

जानकारी के अनुसार, अमेरिका के सीरिया में विशेष प्रतिनिधि टॉम बाराक ने यह प्रस्ताव सीरिया और इस्राईल के प्रतिनिधियों के सामने पेरिस में हुई बैठक के दौरान रखा। इस योजना के तहत दक्षिणी सीरिया को विसैन्यीकृत करने और इस्राईल की संभावित वापसी के मुद्दों पर बातचीत की जाएगी।

साथ ही बताया गया कि इस प्रस्ताव में सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद सैन्य टुकड़ियों की स्थिति को स्थिर करने और एकतरफा कार्रवाइयों से बचने पर ज़ोर दिया गया है।

बाराक के प्रस्ताव के अनुसार, संयुक्त ऑपरेशन रूम राजनीतिक, सैन्य और सूचनात्मक मामलों पर विचार करेगा और सहयोग के नए अवसर तलाशेगा। इसके अलावा, प्रस्ताव में सीरिया और कब्जे वाले फिलिस्तीन के सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्थिक विकास के लिए तैयार करने का सुझाव भी शामिल है, जिसकी वित्तीय सहायता खाड़ी देश प्रदान करेंगे।