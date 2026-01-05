संयुक्त अरब अमीरात को झटका, सऊदी अरब से जा मिला अहम कमांडर 

अरबी 21 की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के सोशल मीडिया एकाउंट्स ने यमन में संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख भाड़े के कमांडरों में से एक, अबू ज़रा अल-मुहर्रमी की तस्वीर सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ साझा की।

अल-मुहर्रमी यमन के दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक है, जो संयुक्त अरब अमीरात से संबद्ध है। पहले, उन्होंने सऊदी अरब की समय सीमा के आधार पर यमन से अमीरात सैनिकों की वापसी का विरोध किया था, लेकिन बाद में अपना रुख बदलकर यमन में रियाज़ के कार्यों का समर्थन किया।

सऊदी अरब की उनकी यात्रा यमन में अमीरात के प्रभाव को कमजोर करने की दिशा में एक नया कदम मानी जा रही है। कुछ दिन पहले, एक अन्य अमीरात-समर्थक व्यक्ति, तारिक सालेह ने भी सऊदी अरब की यात्रा की और वहां रक्षा मंत्री से मुलाकात की।

इस बीच, सऊदी लड़ाकू विमानों ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात-समर्थित दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल के स्थानों पर हमला किया, जो पूर्वी यमन के अल-मुहरा प्रांत में स्थित हैं।