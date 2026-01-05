ज़ायोनी अखबार का दावा, ट्रम्प का लक्ष्य सिर्फ वेनेजुएला का तेल 

अरबी 21 की रिपोर्ट के अनुसार, हिब्रू अखबार येदिऊत अहरोनोत ने स्वीकार किया कि वेनेजुएला अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं था, और यहां तक कि वाशिंगटन के इस देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप भी सैन्य हमले को सही ठहराने के लिए गंभीर खतरा नहीं माने जा सकते।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के तेल हितों ने वेनेजुएला के प्रति उसके फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वाशिंगटन वेनेजुएला की तेल सुविधाओं पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला यह देश अमेरिकी कंपनियों के लिए एक रणनीतिक लक्ष्य बन गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन के अन्य लक्ष्यों में वेनेजुएला में चीन, रूस और ईरान के प्रभाव को कम करना शामिल है। तल अवीव भी अप्रत्यक्ष रूप से इन घटनाक्रमों से लाभान्वित हो रहा है।

इससे पहले, दुनिया भर के कई विश्लेषकों और यहां तक कि अमेरिकी हस्तियों जैसे कमला हैरिस ने भी जोर देकर कहा था कि वेनेजुएला पर ट्रम्प के हमले का लक्ष्य तेल था।