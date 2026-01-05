  1. होम
  2. सेवा
  3. सऊदी अरब

यमन मुद्दे पर सऊदी अरब के साथ आया तुर्की 

5 जनवरी 2026 - 13:33
समाचार कोड: 1769783
यमन मुद्दे पर सऊदी अरब के साथ आया तुर्की 

तुर्की के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ टेलीफोन बातचीत के दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम, विशेष रूप से यमन और सोमालिया पर विचार-विमर्श किया।

अरबी 21 के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब अर्दोगान ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन बातचीत में जोर देकर कहा कि उनका देश यमन मामले पर रियाज़ के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। ये टिप्पणियाँ यमन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के भाड़े के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ने के बाद आई हैं।
हाल ही में, सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी यमन के अल-मुहरा प्रांत में संयुक्त अरब अमीरात के भाड़े के सैनिकों के ठिकानों पर बमबारी की। टेलीफोन वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने तुर्की-सऊदी अरब संबंधों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
अर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि तुर्की और सऊदी अरब के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि अंकारा सोमालिया और यमन में घटनाक्रम का बारीकी से निरीक्षण कर रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए इन देशों की क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देता है।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha