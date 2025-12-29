यमन की चेतावनी, सोमालीलैंड में ज़ायोनी सैन्य ठिकानों को बनाएंगे निशाना 

यमन सरकार और लोकप्रिय जनांदोलन अंसारुल्लाह ने इस्राईल को सोमालीलैंड से दूर रहने की चेतावनी दी है। अंसारुल्लाह नेता ने कहा है कि सोमालीलैंड में ज़ायोनी सेना की मौजूदगी को मिलिट्री टारगेट मानते हुए हमले किए जाएंगे।

यमनी बलों की ओर से यह बयान ज़ायोनी शासन की ओर से सोमालीलैंड को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने के फैसले के विरोध में आया है। सोमालिया से अलग हुए हिस्से सोमालीलैंड को मान्यता का अरब और अफ्रीका के ज्यादातर देशों ने विरोध किया है। यमन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस्राईल को हमले की धमकी दे डाली है।

अंसारुल्लाह प्रमुख अब्दुलमलिक अल हौसी ने अपने बयान में कहा है कि हम सोमालीलैंड में किसी भी ज़ायोनी मौजूदगी को अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए एक सैन्य लक्ष्य मानते हैं। यह सोमालिया और यमन के खिलाफ आक्रामकता है और हम इसे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। ऐसे में हम यहां ज़ायोनी सेना को रोकेंगे।