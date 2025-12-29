ईरानी और सऊदी विदेश मंत्रियों ने आपसी संबंध और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की 

ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोनिक संपर्क हुआ है, जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर तफ़सील से विचार-विमर्श किया गया।
ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची और सऊदी विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने ईरान-सऊदी अरब संबंधों और क्षेत्र की नवीनतम स्थिति पर चर्चा की।
बातचीत के दौरान अब्बास अराक़्ची ने दक्षिणी यमन की स्थिति का हवाला देते हुए देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के हिफाजत पर जोर दिया और निर्धारित रोडमैप को लागू करने की जरूरत पर बल दिया।
ईरानी विदेश मंत्री ने लेबनान के खिलाफ ज़ायोनी आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विश्व समुदाय, विशेषकर युद्धविराम की गारंटी देने वाले देश, लेबनानी जनता के खिलाफ आक्रामकता और युद्ध अपराधों को रोकने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
दूसरी ओर, सऊदी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए क्षेत्रीय देशों के बीच परामर्श और सहयोग को महत्वपूर्ण बताया और ज़ायोनी कार्रवाइयों की जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।
याद रहे कि इससे पहले अब्बास अराक़्ची ने कतर और यमन के विदेश मंत्रियों से भी अलग-अलग टेलीफोनिक संपर्क किए थे।
ईरानी विदेश मंत्री ने अपने सऊदी समकक्ष के साथ टेलीफोनिक बातचीत के दौरान तेहरान और रियाज़ के संबंधों तथा मध्य पूर्व की नवीनतम स्थिति पर विचार-विमर्श किया।
